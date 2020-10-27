Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов отложило запуск полномасштабного производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с задержкой с проведением испытаний. Об этом сообщает Defence News.

Отмечается, что перед серийным производством истребители должны пройти испытательные тесты в условиях комплексного моделирования, имитирующих серьезные угрозы.

Однако такие испытания были перенесены с декабря 2020 года на 2021 год. При этом, как пишет издание, даже если испытательные тесты состоятся в начале следующего года, то потребуется ещё время, чтобы оценить их результаты и составить отчет.

Как сообщало ИА REGNUM, в США считается, что истребитель F-35 Lightning II предоставляет ключевые авиационные возможности для поддержки стратегии национальной обороны США. Кроме того, F-35 также является самой дорогостоящей американской системой вооружения, а расходы США на обеспечение жизнедеятельности оцениваются более чем в 1 триллион долларов в течение её жизненного цикла

В марте военное ведомство США подписало контракт на дополнительную поставку ещё 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ранее Пентагоном уже было заказано у корпорации Lockheed Martin изготовление 78 истребителей F-35 разных модификаций. Всего на вооружении в США к настоящему времени имеется более 350 F-35 всех типов.

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