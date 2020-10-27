Москва, , 14:37 — REGNUM Выход находящихся на борту МКС российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова в открытый космос запланирован на 18 ноября. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Выход в открытый космос планируется 18 ноября», — сообщили ТАСС в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября «Союз МС-17» успешно пристыковался к МКС. На нем на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее астронавт NASA Крис Кэссиди передал командование Международной космической станцией российскому космонавту Сергею Рыжикову.

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