Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum планирует в ноябре 2020 года выставить на торги редкий родстер Nash-Healey 1953 года выпуска. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Премьера первого автомобиля Nash-Healey состоялась в 1951 году. Модель изначально собиралась в Великобритании, однако затем производство переехало в Италию.

Что же касается автомобиля, который скоро появится в продаже, то он окрашен в яркий красный цвет. Бампер, ободки фар и элементы радиаторной решётки машины покрыты хромом, а на дисках имеются красные акценты в виде тонкой линии, контрастирующие с белыми шинами, «одетыми» на широкие колёсные диски.

Внутри модели имеются трёхспицевый руль, кресла, обтянутые красной кожей, а также красное напольное покрытие. Пробег модели составляет 139 133 км.

В движение автомобиль приводит шестицилиндровый двигатель рабочим объёмом 4,1 л производительностью 150 «лошадей».

Стартовая стоимость модели пока не сообщается.

Напомним, за четыре года производства родстер Nash-Healey всего было выпущено 506 экземпляров автомобиля.

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