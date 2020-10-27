Варшава, , 12:37 — REGNUM Польское тюнинг-ателье Carlex Design создало свою версию модели McLaren 720S под названием Racing Green Edition. Об этом сообщается на сайте MotorShow.

Специалисты ателье покрасили авто в изумрудный оттенок. Также они оснастили модель графитовыми колёсными дисками. Спереди установлены 19-дюймовые диски, а сзади — 20-дюймовые. «Обута» машина в шины Pirelli.

Что же касается салона британского суперкара, то он полностью перешит и отделан высококачественной кожей. Также для отделки использовалась алькантара. Эти материалы присутствуют на «приборке», центральной консоли, рулевом колесе, дверных панелях. Стоит отметить, что кресла имеют боковую поддержку.

В движение машину приводит четырёхлитровый турбодвигатель V8 мощностью 710 «лошадей» (770 Нм). До «сотни» автомобиль ускоряется всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость авто равна 341 км/ч.

За модернизацию McLaren 720S в Racing Green Edition придётся заплатить 65 тыс. евро (около 5,9 млн руб.).

Напомним, британская компания McLaren готовит к выходу двухдверное авто класса High-Performance Hybrid (HPH). В модельном ряду марки новинка займёт место между гранд-турером GT и 720S.

Читайте также: McLaren представил пять трековых спорткаров Senna GTR LM