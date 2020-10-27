Москва, , 11:58 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan зарегистрировал в России новый пикап под таким же названием, как и популярный внедорожник УАЗ — Hunter. Соответствующий документ размещён в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

Отмечается, что в Китае пикап продаётся под названием Kaicene F70.

Какие технические характеристики будут у российской версии модели не сообщается. В версии для Латинской Америки новинка имеет турбированный дизельный двигатель Yunnei Power рабочим объёмом 1,9 л. Максимальная производительность мотора составляет 150 «лошадей» (350 Нм). Грузоподъёмность автомобиля равна 800 кг.

Силовой агрегат функционирует с шестискоростной механической коробкой передач Getrag и передним либо полным приводом.

В начальной комплектации модель укомплектована мультимедийной системой, кондиционером и бортовым компьютером. Следующие версии имеют круиз-контроль и тачскрин с 10-дюймовым экраном.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре 2020 года российские автодилеры реализовали 1021 экземпляр автомобилей марки Changan — на 230% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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