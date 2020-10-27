Сыктывкар, , 11:11 — REGNUM Установку для очистки тяжелых промышленных стоков разработали в Коми. Прокт был представлен на сессии по рассмотрению региональных проектов для участия в национальном форуме «Сильные идеи для нового времени».

Как пишет БНКоми, установка использует принцип РВЭС (реактор вихревого электромагнитного слоя). Согласно данным разработчиков, получаемая в результате очистки активированная вода обладает уникальными свойствами: ее можно использовать для выращивания мальков и рыбы из-за высокого содержания кислорода, а также в сельском хозяйстве, что увеличивает урожайность. Установка способна очистить 50 кубометров в сутки.

Для воплощения идеи необходимы инвестиции — 365 млн рублей, создание промышленного прототипа обойдется в 74 млн. рублей.

Помимо этого, на сессии были представлены проекты по созданию платформы для поиска работы, приложения для сценаристов игрового кино, исследования по развитию бизнеса в Арктике и ряд других.