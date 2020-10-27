Пекин, , 10:56 — REGNUM Автопроизводитель Geely планирует построить в китайском городе Чунцин завод для сборки электрической модели Polestar. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Carscoops.

Журналисты издания предполагают, что завод будет рассчитан на выпуск до 30 000 электромобилей в год.

Информация о новом предприятии Geely появилась практически сразу же после того, как компании BMW и Tesla объявили о расширении своих производственных мощностей.

На данный момент Geely изготавливает две версии модели Polestar — компактный гибрид Polestar 1 и седан Polestar 2. Кроме того, специалисты марки ведут работу над концептуальным автомобилем Precept, который был представлен в ходе Пекинского автосалона в нынешнем году.

Ранее Geely представила в РФ новый премиальный купе-кроссовер Tugella, созданный на модульной платформе CMA, разработанной китайским автопроизводителем в сотрудничестве с компанией Volvo.

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