Вашингтон, , 08:52 — REGNUM В Соединённых Штатах группа энтузиастов создала свою версию грузовика GMC Sierra 2020 года. Демонстрационное видео размещено на канале TheBulletWS6 в YouTube.

Модель выделяется укороченной колёсной базой. При этом уменьшившийся в размерах пикап выглядит пропорционально, стильно и даже брутально.

Модернизированное авто стало спортивнее и динамичнее, чем исходная модель. Укороченный пикап стал лучше приспособлен к городским условиям, чем полноразмерная версия. Среди прочих изменений следует отметить уменьшение дорожного просвета, что сделало авто более устойчивым.

Самодельная версия получила золотые диски и новый цвет кузова.

Ранее тюнинг-ателье RDBLA из США создало свой вариант первого кроссовера итальянского автопроизводителя Lamborghini — Urus. Авто отличается от базовой модели «песочным» оттенком, новой облицовкой кузова, расширенными колёсными арками и большими колёсными дисками размером на 24 дюйма.

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