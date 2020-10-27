Пекин, 27 октября 2020, 08:31 — REGNUM Китай вывел на орбиту седьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30», сообщает 27 октября Синьхуа.
Отмечается, что запуск был произведён при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-Си» с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
Группа спутников вышла на заданную орбиту, она будет использоваться для исследований электромагнитного поля Земли и технических испытаний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская космическая компания «Саньцзян» испытала технологии межспутниковой связи с помощью лазеров. Спутники «Синъюнь-2 01» и «Синъюнь-2 02» установили и наладили двустороннюю телекоммуникацию со стабильной телеметрией.
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