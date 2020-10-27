Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Сбои в работе ряда сервисов Google 27 октября отметили пользователи нескольких стран мира. Об этом можно узнать из данных мониторингового сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдаются прежде всего при попытке пользователей войти в свои аккаунты, что приводит к трудностям и при использовании других сервисов Google, связанных с единой учётной записью. Об этом сообщает большинство пользователей — 63%.

Примерно треть пользователей — около 36% — отмечают трудности при использовании поиска.

Жалобы на неполадки в работе поступают преимущественно от пользователей из США, Бразилии, Перу, Мексики, Японии, ряда стран Европы. В России о подобных проблемах сообщает незначительное число пользователей из Москвы и Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи нескольких стран мира.

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