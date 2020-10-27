Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Гиперзвуковые крылатые ракеты для палубных самолетов F/A-18 Super Hornet, используемых на авианосцах ВМС США, разрабатывают американские специалисты, заявила директор офиса по переходу к гиперзвуковым технологиям при Пентагоне Джиллиан Басси, сообщает издание Breaking Defense.

Исследовательские работы возглавляет Техасский университет A&M. По словам Басси, оборонное ведомство заключило контракт с компанией Boeing по созданию улучшенного двухрежимного гипперзвукового дизайна. Исполняющий обязанности зампомощника главы Пентагона Марк Льюис отметил, что поставки этих вооружений начнутся к 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября компания Boeing объявила о том, что заключила с министерством обороны США контракт на создание за $30 млн двигателей для управляемого оружия на палубных самолетов американских ВМС, в том числе и на истребителях F/A-18 Super Hornet.

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