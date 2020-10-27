Вашингтон, 27 октября 2020, 01:01 — REGNUM Поставку Тайваню 100 систем береговой обороны Harpoon, включая 400 противокорабельных ракет к ним, одобрил госдепартамент США, сообщается на сайте ведомства.
Сумма сделка составит $2,37 млрд. С этим вооружением также будет поставлено дополнительное оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии крылатых ракет SLAM-ER, реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательных датчики для самолетов MS-110 на общую сумму в $1,8 млрд.
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