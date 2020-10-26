Москва, , 22:12 — REGNUM Министерство обороны России продемонстрировало первые беспилотные разведывательно-ударные комплексы «Орион», полученные ВКС весной текущего года, сообщает 26 октября телеканал НТВ.

В программе «Смотр», показанной телеканалом, были продемонстрированы комплексы, разработанные компанией «Кронштадт».

Беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» со взлётной массой в 1000 кг способен нести до 200 кг полезной нагрузки и держаться в воздухе 24 часа. В версии ударного дрона «Орион» несет различные боеприпасы массой от 25 до 150 кг.

В его арсенале — планирующие корректируемые авиабомбы и малогабаритные ракеты.

Операторы беспилотника могут не управлять его взлётом и посадкой, они осуществляются автоматически. Операторы могут их контролировать или отменять.

Опытные образцы БПЛА «Орион» испытывались в боевых условиях в Сирии, совершив там несколько десятков боевых вылетов как в разведывательном, так и в ударном вариантах.

По итогам проверки в Сирии Министерство обороны Российской Федерации приняло решение о серийных закупках этих комплексов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может расширить категории получателей отсрочек от армии