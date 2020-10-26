Москва, , 21:28 — REGNUM Россия для развития своих районов Арктики построит восемь атомных ледоколов, сообщает указ президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», опубликованный 26 октября на официальном портале правовой информации.

В частности, должны быть построены три атомных ледокола проекта «Лидер», которые являются самыми мощными кораблями этого типа в мире, а также пять универсальных атомных ледоколов проекта 22 220.

«Выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны обеспечивается путём реализации следующих мер: «строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22 220, трёх атомных ледоколов «Лидер», 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трёх гидрографических и двух лоцмейстерских судов», — указано в тексте документа.

Атомные ледоколы проекта «Лидер» спроектированы как самые мощные в мире ледоколы и предназначены для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Корабли длиной 209 метров и шириной 47,7 метра будут способны преодолевать льды толщиной до четырех метров.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 смогут проводить караваны судов в Арктике через льды толщиной до трех метров. Они должны обеспечивать бесперебойную проводку судов с углеводородным сырьем с Ямальского и Гыданского месторождений, а также с шельфа Карского моря.

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