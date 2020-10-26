Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В России создаётся высокотехнологичная боевая экипировка для пехотинцев, способная превратить их в «универсальных солдат», сообщает американский военно-политический журнал The National Interest.

По утверждению издания, для российских военных разрабатываются технологии, позволяющие свести к минимуму физическую нагрузку бойцов, кратно повысить их осведомленность об обстановке и уменьшить риск для жизни и здоровья.

Всё это приписывается разрабатываемой «Ростехом» боевой экипировке нового поколения «Сотник», которая должна заменить нынешний комплект «Ратник». Часть необходимых технологий уже разработана.

В частности, сообщает издание, уже создан экзоскелет, противоминная обувь, маскировочные накидки, исключающие обнаружение бойца радиолокаторами и тепловизорами.

Новая экипировка будет дополнена микродронами, передающими информацию на смотровой щиток шлема или на защитные очки.

При этом издание ссылается на заявления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерала Олега Салюкова.

The National Interest утверждает, что завершение основной части работ по этому проекту запланировано на 2023 год. При этом российские подразделения специального назначения будут оснащены новой экипировкой к 2025 году, а вся армия России — к 2030.

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