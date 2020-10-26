Берлин, , 13:53 — REGNUM Лимитированную серию гиперкара Mercedes-AMG One оснастят 1200-сильным мотором. Об этом сообщает издание The Supercar Blog.

Точно такие же моторы имеют гоночные болиды F1. Всего будет изготовлено 275 единиц таких гиперкаров. Их стоимость составит 2,75 млн долларов (около 210,3 млн рублей).

По информации журналистов, в отличие от концепта заводская версия AMG One будет иметь более крупную фиксированную аэродинамическую часть на корме. Стоит отметить, что прототип новинки имеет активный задний спойлер.

Ожидается, что у новинки будут четыре выхлопные патрубка выхлопной системы, а не три, как у концепт-кара.

В движение модель приводит 1,6-литровый гибридный мотор V6 с E-турбонаддувом. Общая производительность составит 1200 «лошадей».

Ранее компания Mercedes-Benz представила новую лимитированную версию фургона Sprinter, созданного специально для российского авторынка. Автомобиль укомплектован четырехцилиндровым дизельным двигателем производительностью 114 л. с.

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