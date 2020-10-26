Берлин, , 13:35 — REGNUM В базовой комплектации рестайлингового Audi Q2 будет входить мультимедийная система MMI последнего поколения с размером дисплея 8,3 дюйма. Об этом сообщает РБК.

Журналисты отмечают, что внешне кроссовер будет иметь не очень много обновлений. Автомобиль получит немного модернизированные бамперы, расширенную цветовую палитру окраски кузова и светодиодную оптику Matrix. За дополнительную плату покупатели могут приобрести кроссовер с выполненной из карбона отделкой «лезвия» на задней стойке.

В кабине авто установлена новейшая мультимедийная система MMI с дисплеем размером 8,3 дюйма. Уже в базовой комплектации Q2 будет иметь систему безопасности Audi pre sense и модернизированное рулевое управление.

Гамма двигателей рестайлинговой модели включает в себя два дизельных и три бензиновых мотора. Привод 4×4 Quattro предусмотрен только для двухлитрового TDI максимальной производительностью 148 «лошадей».

Ранее стало известно, что новые электрокары Audi e-tron и Audi e-tron Sportback будут укомплектованы новыми «умными» фонарями Digital Matrix LED (DML). Они смогут проецировать анимированные изображения на асфальт.

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