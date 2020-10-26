Сеул, , 12:57 — REGNUM Компания SK Innovation на выставке InterBattery 2020 в Южной Корее представила аккумулятор, обеспечивающий запас хода электрокару в 1000 км. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Специалисты компании разработали два типа аккумуляторов для электромобилей. С первым вариантом авто с двумя подзарядками на 10 минут проедет 800 км, а второй — позволит электрокару на одной подзарядке преодолеть расстояние в 1000 км.

В компании отмечают, что в течение десяти лет продаж не было зафиксировано ни одного случая воспламенения их батарей. Это связано с тем, что производитель особое внимание уделяет критерию безопасности аккумулятора.

Батарея разработана на основе никелевых технологий высокой плотности. Срок службы аккумулятора равен более одной тысячи циклов заряда-разряда.

Ранее стало известно, что СП Toyota и Panasonic намерено начать изготовление в Японии литий-ионных батарей для гибридных машин. В год планируется выпускать 500 тыс. батарей для электрокаров.

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