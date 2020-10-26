Москва, , 12:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda в честь своего столетнего юбилея выпустил лимитированную серию моделей Mazda6 и Mazda CX-5. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Отмечается, что продажи юбилейных автомобилей в России будут идти до конца октября 2020 года.

«В 2020 году Mazda с гордостью отмечает сотую годовщину со дня основания. Чтобы сделать это событие максимально запоминающимся, мы выпускаем ограниченную серию Mazda6 и Mazda CX-5 в уникальном юбилейном исполнении», — говорится в сообщении компании.

Внешний вид Mazda6 и Mazda CX-5 выделяется фирменным значком на кузове, оформленным в чёрно-бело-красном цвете. Этот же логотип размещён на колёсных дисках.

Внутри юбилейной версии модели размещено стильное рулевое колесо оригинального дизайна. Также автопроизводители укомплектовали авто специальными накладками на пороги. Кроме того, у моделей появилась подсветка пространства около двери в виде цифры «100» на асфальте.

Ранее стало известно, что из-за резко возросшего с 1 января 2020 года утильсбора на легковые машины в России японская автокомпания Mazda приостановила продажи модели Mazda3.

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