Москва, , 09:27 — REGNUM На каких машинах нужно прогревать двигатель рассказали журналисты RG. В руководстве современных моделей авто написано, что «прогрев мотора на месте не только законодательно запрещен в ряде стран, но и излишен с технической точки зрения».

Тем не менее журналисты издания отмечают, что зимой перед началом движения имеет смысл прогревать автомобили, двигатели которых оснащены одной или несколькими турбинами. За холодную ночь турбина машины сильно охлаждается, а после пуска мотора горячие выхлопные газы проходят через «улитку» турбины, разогревая её до 1000 и более градусов.

«Улитка» — элемент очень чувствительный к резкому перепаду температур. Поэтому во избежание износа следует перед движением прогревать мотор до того момента, пока все его детали и рабочие жидкости не вышли на рабочие температуры. Эта рекомендация относится как к турбированным моторам прошлых поколений, так и к новым двигателям.

Также необходимо прогревать машины с движками 70-х, 80-х и 90-х годов. Такие автомобили гораздо требовательнее к прогреву в зимнее время, чем современные моторы.

Напомним, японский автопроизводитель Honda объявил о прекращении участия в гонках «Формула-1» в качестве поставщика силовых агрегатов.

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