Москва, , 08:32 — REGNUM Свыше 20 млрд рублей намерена потратить государственная корпорация Роскосмос на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, с помощью которого значительно улучшится грузоподъемность ракеты-носителя «Ангара». Это 26 октября следует из материалов госкорпорации, которые размещены на сайте госзакупок.

«Создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока» в рамках опытно-конструкторской работы «Двина-КВТК» обойдется в 20,6 миллиарда рублей, при этом в 2020—2022 годах планируется потратить 1,7 миллиарда рублей», — говорится в материалах, приводимых РИА Новости.

При этом известно, что разгонный блок КВТК будет использоваться на ракетах-носителях тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спутник «Глонасс-К» успешно отделился от разгонного блока «Фрегат» и начал самостоятельное движение по заданной орбите.