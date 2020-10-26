Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 02:48 — REGNUM Спутник «Глонасс-К» успешно отделился от разгонного блока «Фрегат» и начал самостоятельное движение по заданной орбите. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22:08 мск 25 октября. В 22:19 головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-К» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

В сообщении военного ведомства отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плецецк и выведение спутника на орбиту разгонным блоком «Фрегат» «прошли в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, временно выведенный из эксплуатации спутник «Глонасс-К» №702 повторно введён в состав группировки 4 октября. После возвращения этого аппарата в эксплуатацию общее количество используемых по назначению спутников доведено до требуемых 24 аппаратов.

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