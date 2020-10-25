Москва, , 23:33 — REGNUM Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что ракета стартовала 25 октября в 22:08 мск с пусковой установки четвертой площадки 43 государственного испытательного космодрома Плесецк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Информационные спутниковые системы» заявили, что в соответствии с Федеральной космической программой в России в ближайшие пять лет будет произведено 27 спутников ГЛОНАСС.

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