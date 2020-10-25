Москва, , 16:01 — REGNUM Члены экипажа долговременной экспедиции Международной космической станции стали сами передвигаться на четвёртый день после возвращения на Землю. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер 25 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вагнер объяснил, что острый период реабилитации после возвращения с МКС проходит под контролем врачей Центра подготовки космонавтов.

«Уже четвёртый день как мы на Земле, организм постепенно привыкает к земным условиям. Уходят эффекты укачивания от воздействия гравитации на вестибулярный аппарат, тело уже не такое тяжёлое, как в первый день, и самостоятельно ходим», — рассказал космонавт.

Он отметил, что параллельно с реабилитацией космонавты также участвуют в медицинских экспериментах, направленных на изучение результатов длительного влияния невесомости на человеческий организм. Вагнер добавил, что уже на второй день после возвращение космонавты принимали участие в эксперименте «Созвездие», выполняя управляемый спуск на центрифуге с перегрузками до четырёх единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в степи к юго-востоку от казахстанского города Жезказган совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-16». На этом корабле на Землю с МКС вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

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