Москва, , 14:26 — REGNUM На испытательном комплексе Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности успешно проведены огневые стендовые испытания второй ступени лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стендовые испытания позволили специалистам Роскосмоса проверить все системы второй ступени изделия. Эти испытания стали одним из заключительных этапов наземной отработки носителя.

«Положительные результаты стендовой отработки позволят принять решение о допуске ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» к продолжению лётно-конструкторских испытаний», — добавили в Роскосмосе.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» был произведён в июле 2014 года. Возобновление лётных испытаний лёгкой ракеты-носителя запланировано на 2021 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что график опытно-конструкторских работ по комплексу «Ангара» предусматривает проведение шести испытательных пусков тяжёлой «Ангары-А5» и трёх пусков лёгкой «Ангары-1.2».