Москва, , 12:33 — REGNUM Главные принципы, которыми нужно руководствоваться при выборе зимней резины, перечислил автоэксперт Борис Захаров в материале «Российской газеты».

Эксперт напомнил, что в Техническом регламенте Таможенного союза оговорена необходимость замены летней резины на зимнюю до 1 декабря. При этом автолюбителям рекомендуется ориентироваться на среднюю температуру воздуха в регионе. Пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют сцепные свойства, составляет около +6 °C.

Захаров отметил, что в России разрешено использование всесезонной резины в зимний период (при наличии соответствующей маркировки), однако в условиях российского климата стоит отдавать предпочтение зимней резине. При использовании автомобиля в городских условиях эксперт порекомендовал выбрать нешипованную резину «липучку». Если же автомобиль часто используется для поездок по нерасчищенным от снега дорогам, то стоит выбрать шипованную резину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре опрос портала Aвто.ру показал, что более 60% автовладельцев выбирают шипованные покрышки при смене летней резины на зимнюю.

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