Москва, , 11:40 — REGNUM Стоимость владения наиболее популярными кроссоверами в России посчитали 24 октября эксперты агентства «Автостат».

По данным экспертов, кроссоверы KIA Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan являются наиболее популярными в России. Уточняется, что для того, чтобы характеристики данных автомобилей максимально совпадали, все модели были взяты в полноприводных модификациях с АКП, и при расчетах учитывались срок эксплуатации 5 лет и пробег за весь срок эксплуатации 100 тысяч км.

Исходя из этого, приобретение полисов ОСАГО и КАСКО окажется дешевле всего для владельцев KIA Sportage — около 216 тыс. руб., вторым идет Volkswagen Tiguan — 291 тыс. руб., в самыми дорогими эти полисы будут для владельцев Toyota RAV4 — около 460 тыс. руб.

При этом последний автомобиль является наиболее выгодным в вопросах расходов на топливо, они в течение 5 лет составят 280 тыс. руб. Вторым здесь также будет Volkswagen Tiguan — 315 тыс. руб., а на топливо для KIA Sportage за это же время придется выложить 385 тыс. руб.

Таким образом, по данным экспертов, наиболее выгодной стоимость владения окажется у Volkswagen Tiguan, у которого стоимость владения в месяц составит 21 678 руб. при цене 1 км пути в 13 руб. Вторым по данному показателю стал KIA Sportage — 23 056 руб. в месяц и 13,8 руб. за км. А самым затратным автомобилем среди них стал Toyota RAV4 — 25 433 руб. в месяц и 15,3 руб. за км.

При этом японский автомобиль опережает Volkswagen Tiguan и KIA Sportage по количеству проданных экземпляров и является второй по популярности в России среди кроссоверов (сегмент SUV) после Hyundai Creta.