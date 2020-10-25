Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Единственным самолётом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае вооружённого конфликта, является истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35. Об этом свидетельствует отчёт американского стратегического исследовательского центра RAND.

Эксперты RAND напомнили, что в совместной стратегии НАТО, принятой в 2018 году, делается ставка на военно-воздушные силы при «ответе на агрессивные действия России». При этом они отметили, что среди 1900 боевых самолётов, которыми располагают европейские страны-члены НАТО, только 100 воздушных судов относятся к пятому поколению.

В RAND рассмотрели гипотетический сценарий, при котором Россия «оккупирует» территорию одной из европейских стран, входящих в блок НАТО. Эксперты сделали вывод, что в этом случае авиация НАТО сможет использоваться только истребители пятого поколения для действий на территориях, защищаемых российскими средствами ПВО. В RAND подчеркнули, что в этих условиях командование НАТО должно будет делать ставку на применение самолётов F35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО Йорга Фольмера назвал Россию противником альянса.

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