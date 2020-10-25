Рим, , 07:38 — REGNUM Правительство Италии наложило вето на планируемую сделку по поставке телекоммуникационного оборудования компании Huawei оператору связи Fastweb. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, речь идёт о поставках телекоммуникационного оборудования, которое должно было использоваться для создания базовой сети мобильной связи пятого поколения (5G). Отмечается, что компания Fastweb (итальянское подразделение Swisscom) выбрала в качестве единственного поставщика китайского производителя Huawei. Это решение не устроило правительство Италии, которое наложило вето на сделку и призвало Fastweb «диверсифицировать поставщиков оборудования».

Во время своего визита в Италию в сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские технологии мобильной связи угрожают национальной безопасности Италии. В Huawei отрицают все обвинения в связях с правительством и разведывательными службами Китая. В итальянском подразделении Huawei заявили о готовности подвергнуться любой проверке, которая может подтвердить безопасность поставляемого оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Болгария присоединилась к американской программе по безопасности в сфере телекоммуникаций Clean Network («Чистая сеть»).

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