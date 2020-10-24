Канберра, , 15:02 — REGNUM Компания Sun Cable направила в министерство окружающей среды Австралии запрос на строительство крупнейшей в мире электростанции на севере страны. Об этом сообщает портал Electrek.

Проект Sun Cable предусматривает строительство солнечной электростанции Newcastle Waters на территории животноводческой фермы, расположенной между городами Алис-Спрингс и Дарвин. Планируется, что площадь Newcastle Waters составит около 10 тысяч квадратных километров, что сделает её крупнейшей солнечной электростанцией в мире.

Общая стоимость проекта оценивается в $20 млрд. В Sun Cable рассчитывают получить все требуемые документы к 2023 году. Планируется, что электростанция будет построена за три года, а производство электроэнергии начнётся в 2026 году.

Проектная мощность Newcastle Waters составляет 10 ГВт. Планируется, что одна треть производимой электроэнергии будет использоваться в энергосистеме города Дарвин. Оставшиеся две трети электроэнергии будут экспортироваться в Сингапур по подводным высоковольтным кабелям. Таким образом, солнечная ферма Newcastle Waters сможет обеспечить около одной пятой потребности Сингапура в электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне министр Черногории Драгица Секулич заявила, что до конца года в стране будет построена первая солнечная электростанция.