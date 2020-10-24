Пекин, , 14:35 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года в Китае было построено более 500 тысяч новых базовых станций мобильной связи стандарта 5G, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В начале 2020 года правительство Китая представило планы по развёртыванию сети 5G, предусматривающие строительство полумиллиона базовых станций за год. В министерстве промышленности и информатизации КНР сообщили, что требуемое количество станций было построено к концу сентября.

Общее количество базовых станций связи 5G в Китае составляет более 690 тысяч. Представитель министерства промышленности Хуан Либинь добавил, что Китай будет расширять использование связи 5G в разных сферах, включая медицину, технологии автономного вождения и сервисы потокового вещания видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в министерстве промышленности и информатизации КНР заявили, что общее число пользователей связи 5G в Китае превысило 60 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пользователей 5G в Китае превысило 60 млн человек