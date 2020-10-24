Токио, , 14:02 — REGNUM Правительство Японии в ближайшее время представит планы по сокращению парниковых выбросов до нулевого уровня к 2050 году. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга представит эти планы до конца октября. Ожидается, что для реализации этих планов правительство ужесточит экологические требования к компаниям, работающим в сфере электроэнергетики, металлургии и автомобильной промышленности.

Также правительство Японии будет поддерживать инициативы, направленные на продвижение возобновляемых источников энергии. Планируется, что благодаря реализации этих мер к 2050 году вся промышленность Японии будет выбрасывать столько же парниковых газов, сколько ежегодно перерабатывается благодаря природными процессами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Китая представило планы по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2060 году.

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