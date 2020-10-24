Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (FTC) может предъявить компании Facebook обвинение в нарушении антимонопольного законодательства в следующем месяце. 23 октября этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

По данным издания, FTC завершает антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook, начатое в июне 2019 года. Ожидается, что иск будет предъявлен в течение нескольких недель.

Руководство технологического гиганта подозревается в злоупотреблении своим положением на рынке, включая приобретение более мелких компаний для устранения конкуренции.

В истории Facebook было несколько поглощений более мелких компаний. В апреле 2012 года Facebook приобрела социальную сеть Instagram, а в феврале 2014 года — мессенджер WhatsApp. В том же 2014 году Facebook поглотила разработчика гарнитур виртуальной реальности Oculus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Google, обвинив её в злоупотреблении положением на рынке для подавления конкурентов.