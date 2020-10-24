Пекин, , 12:25 — REGNUM Смартфон Huawei Mate 40 Pro показал лучшие результаты в тесте видеокамер DxOMark. Об этом сообщается на сайте проекта.

Компания Huawei представила смартфоны линейки Mate 40 22 октября. После этого эксперты провели ряд тестов с новыми аппаратами, включая проверку фото и видеокамер.

Разработчики теста камер смартфонов DxOMark признали новую модель лучшей как в категории основной камеры, так и по качеству селфи-снимков. По качеству основной задней камеры Mate 40 Pro отобрал лидерство у модели другого производителя из Китая — Xiaomi Mi 10 Ultra. В категории селфи-камеры Mate 40 Pro сместил на вторую строчку своего предшественника Huawei P40 Pro.

Эксперты отметили, что новая модель смартфона от Huawei отличается хорошей работой камеры при самых сложных условиях освещения. Также лидерство помогла получить высокая точность работы автофокуса, качество цветопередачи и уровень детализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вице-президент Huawei Юй Чендон заявил, что после выпуска Mate 40 компания будет вынуждена прекратить выпуск смартфонов на базе процессоров Kirin из-за санкций США.