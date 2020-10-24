Москва, , 11:19 — REGNUM Торговая сеть «Пятёрочка» открыла в Москве первый полностью автоматизированный продовольственный магазин. Об этом сообщает пресс-служба X5 Retail Group.

Расположенный на бульваре Веласкеса магазин нового типа получил название «Пятёрочка #налету». Эта пилотная площадка будет использоваться для тестирования системы бесконтактных покупок.

Покупки в магазине будут совершаться без взаимодействия с кассирами и другим персоналом. Оплата может производиться с помощью банковской карты, кассы самообслуживания или систем платежей Apple Pay и Google Pay.

Также магазин оборудован системой специальных датчиков, которые позволяют автоматически обеспечивать регулировку освещения и физическую безопасность. Контроль оборота товаров в магазине будет проводиться посредством видеосистемы с помощью специального программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта.

«После результатов пилота и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании формата», — отмечают в X5 Retail Group.