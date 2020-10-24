София, , 10:45 — REGNUM Представители Болгарии и США подписали декларацию о взаимодействии в рамках американской инициативы по безопасности в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идёт о программе администрации президента США Дональда Трампа, получавшей название Clean Network («Чистая сеть»). В описании программы говорится, что она призвана обеспечить защиту от долгосрочных угроз в сфере информационной безопасности, создаваемых такими «злоумышленниками, как Коммунистическая партия Китая».

Заместитель министра экономики США Кейт Крач отметил, что после присоединения Болгарии в программе Clean Network участвуют 27 из 30 стран-членов НАТО. В посольстве США в Болгарии также приветствовали присоединение к «коалиции стран, приверженных защите своих сетей 5G от ненадёжных поставщиков».

В сообщении правительства Болгарии не оговаривается влияние, которое участие в этой программе окажет на формирование сетей 5G. Предполагается, что к конкурсам на поставку телекоммуникационного оборудования для сетей мобильной связи нового поколения в Болгарии не будут допущены китайские производители Huawei и ZTE.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство Швейцарии запретило использовать оборудование компаний Huawei и ZTE при создании инфраструктуры сетей 5G.