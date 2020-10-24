Москва, , 10:25 — REGNUM Volkswagen Tiguan признан наименее затратной моделью при эксплуатации в России среди трёх кроссоверов компаний KIA, Toyota и Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

Эксперты «Автостат» решили сравнить затраты, связанные с эксплуатацией трёх популярных в России автомобилей типа SUV: KIA Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Оценка затрат проводилась для автомобилей в полноприводной модификации с автоматической коробкой переключения передач. Расчётный срок эксплуатации составлял 5 лет, а общий пробег за это время — 100 тысяч км.

Наибольшие расходы пришлись на топливо и страховку. Эксперты посчитали, что затраты на полисы ОСАГО и КАСКО окажутся наименьшими для владельцев KIA Sportage. Однако эта модель оказалась самой затратной в отношении топлива.

Моделью с наиболее низкой стоимостью владения была признана Volkswagen Tiguan. Средние месячные затраты на эксплуатацию этого автомобиля составили 21 678 рублей. Средние месячные затраты на эксплуатацию модели KIA Sportage эксперты оценили в 23 056 рублей, а модели Toyota RAV4 — в 25 433 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре эксперты признали Toyota RAV4 самой надёжной моделью кроссовера на вторичном автомобильном рынке в России.

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