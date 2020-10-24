Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Видеоигра Apex Legends будет выпущена в версии для платформы Nintendo Switch только в 2021 году, сообщил директор игры Apex Legends Чед Грениер. Заявление опубликовано на сайте проекта.

Компьютерная игра Apex Legends была выпущена в феврале 2019 года. В июне 2020 года разработчики анонсировали версию видеоигры для консоли Nintendo Switch. Ожидалось, что эта версия выйдет осенью текущего года.

Директор игры заявил, что работа над Switch-версией игры ещё продолжается и будет закончена только в следующем году. Также он подтвердил, что Apex Legends на Nintendo Switch будет поддерживать возможность кроссплатформенных матчей.

«Этот год принёс, мягко говоря, много неожиданных трудностей, и мы не хотим делать ничего наспех», — объяснил Чед Грениер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре студия Respawn Entertainment начала тестировать кросспатформенный режим в видеоигре Apex Legends.

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