Москва, , 09:30 — REGNUM Новый кроссовер Hyundai Palisade будет производиться в России с двумя двигателями на выбор. Об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства, опубликованное в базе Росстандарта.

Hyundai Palisade будет производиться на заводе в Калининграде. В России кроссовер будет иметь два двигателя на выбор: бензиновый и дизельный. Первым мотором станет V6 мощностью 249 л.с. Такими агрегатами уже оснащаются другие модели автомобилей Hyundai, включая Santa Fe.

Вторым двигателем станет 4-цилинровый дизельный агрегат мощностью 200 л.с. Этот двигатель также используется в модели Kia Sorento. Обе версии двигателей будут оснащаться одной трансмиссией, а также выпускать как с передним, так и с полным приводом. Дата начала продаж Hyundai Palisade в России пока не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Hyundai объявили, что в России Hyundai Palisade будет выпускаться в эксклюзивной комплектации Cosmos. Первые сто покупателей этого кроссовера также получат памятные монеты, побывавшие на Международной космической станции.

Читайте ранее в этом сюжете: В России появится особая версия кроссовера Hyundai Palisade