Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Новые смартфоны американской компании Apple iPhone 12 уступили аппаратам 11 серии в тесте на время автономной работы. Результаты теста представил блогер Арун Майни на YouTube-канале Mrwhosetheboss.

Для проведения тестирования блогер использовал все модели смартфонов iPhone, продаваемые компанией Apple в настоящее время. Перед тестом он выставил одинаковые настройки яркости и другие параметры на разных моделях смартфонов. Также все устройства были обновлены до iOS 14. Для теста времени работы блогер моделировал процесс реального использования устройства, запуская различные приложения и видеоигры.

Лучший результат показала модель iPhone 11 Pro Max: батареи которой хватило на 8 часов 29 минут работы. iPhone 11 Pro разрядился за 7 часов 36 минут. Недавно представленные iPhone 12 и 12 Pro проработали 6 часов 41 минуту и 6 часов 35 минут соответственно. Наихудшие показатели автономной работы оказались у устройств iPhone 11 (5 часов 8 минут), iPhone XR (4 часа 31 минута) и iPhone SE 2020 (3 часа 59 минут).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября компания Apple представила новые смартфоны iPhone 12. Главным отличием этой линейки стала поддержка связи стандарта 5G.