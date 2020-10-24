Циолковский, Амурская область, , 08:21 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» приступили к подготовительным мероприятиям для запуска ракеты-носителя «Союз» в интересах британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«В соответствии с графиком технологических работ в рамках пусковой кампании OneWeb сотрудники космодрома произвели снятие с хранения российского разгонного блока «Фрегат» и его выгрузку», — говорится в сообщении госкорпорации.

Британская компания OneWeb разворачивает группировку околоземных спутников для создания глобальной системы широкополосного интернета. К настоящему времени на орбиту выведено 74 спутника OneWeb, а общий состав группировки должен быть доведён до 600 аппаратов. Большая часть запусков будет осуществляться посредством российских ракет-носителей серии «Союз».

В марте руководство OneWeb объявило о банкротстве компании. В июле активы OneWeb были приобретены правительством Великобритании и индийской компанией Bharti Global Ltd.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в компании Arianespace, являющейся оператором запусков OneWeb, объявили, что следующий пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками британской компании состоится в декабре 2020 года.