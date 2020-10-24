Москва, , 07:42 — REGNUM Европейские специалисты начали подготовку к запуску роботизированного манипулятора ERA (European Robotic Arm) на космодроме «Байконур"23 октября, сообщил глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель ТАСС.

Пишель рассказал, что специалисты ЕКА и компании Airbus Defence and Space работают в тесном сотрудничестве с представителями российской ракетно-космической корпорации «Энергия». Он отметил, что первый этап подготовки продлится до середины ноября. Позже специалисты ЕКА совершат ещё несколько рабочих визитов на «Байконур».

Роботизированный манипулятор будет установлен на новом российском модуле Международной космической станции «Наука». ERA будет использоваться для поддержки космонавтов при выполнении работ за бортом станции. Запуск модуля «Наука» запланирован на весну 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что для интеграции модуля «Наука» с российским сегментом МКС потребуется около 10 выходов в открытый космос.

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