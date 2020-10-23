Москва, , 23:39 — REGNUM В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ВА РВСН) разработан и утвержден государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения», сообщает 23 октября пресс-служба Минобороны России.

Стандарт разрабатывался при участии Министерства науки и высшего образования РФ.

В академии для развития нового направления оборудована научно-исследовательская лаборатория с учебно-тренировочными системами, симуляторами, интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

Робототехнические комплексы курсанты ВА РВСН будут осваивать на старших курсах обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородская область получила деньги на адаптивные светофоры