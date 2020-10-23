Бразилиа, , 17:35 — REGNUM Бразилия начала процесс сборки прототипа ядерного реактора, предназначенного для перспективной отечественной атомной подводной лодки, сообщает 23 октября портал NPlus1.

По информации портала, работы над ядерным реактором проводятся в бразильском Экспериментальном центре Арамар в Иперо штата Сан-Паулу.

Будущая бразильская атомная субмарина должна быть создана в рамках проекта PROSUB.

Представители министерства обороны Бразилии уточняют, что сборка реактора и сопутствующих агрегатов ведется в резервуаре, имитирующем реакторный отсек будущей атомной субмарины. Испытания атомного реактора планируется осуществить в этом же имитационном корпусе.

Напомним, создание собственной атомной субмарины в Бразилии началось в 2008 году. В 2018 году началось строительство самой атомной подлодки, получившей название «Алваро Алберто».

Субмарина разрабатывается на базе французского проекта дизель-электрических подводных лодок «Скорпен». Её спуск на воду планируется в 2030 году.

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