Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford будет продавать модель Mondeo исключительно с гибридным или дизельным агрегатом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, классические бензиновые двигатели внутреннего сгорания отправлены в «отставку» окончательно.

Гибридную версию Mondeo Hybrid приводит в движение двухлитровый бензиновый двигатель, который работает с дополненным электромотором, генератором и аккумулятором (1,4 кВт-ч). Общая производительность силового агрегата составляет 187 «лошадей» (300 Нм).

Автомобиль имеет опцию SmartGauge, которая позволяет контролировать расход топлива и энергию. Есть ещё функция Brake Coach, анализирующая и фиксирующая стиль вождения, при котором при рекуперации в аккумулятор возвращается больше количества электричества.

Средний расход топлива у гибридной версии составляет 4,4−4,7 л на «сотню» в зависимости от комплектаций и опций.

Напомним, за первые семь месяцев нынешнего года автомобиль Mondeo Hybrid обеспечил более трети всех продаж модели Ford Mondeo. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

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