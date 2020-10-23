Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Американская компания Ford представила вариант внедорожника Bronco нового поколения под названием Wildland Fire Rig. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автомобиль создан совместно с производителем экипировки для туризма Filson. Новинка окрашена в зелёный цвет с белой полосой вдоль кузова. От обычной версии новинка отличается «кенгурятником», лебёдкой спереди, расширителями колёсных арок и светодиодными панелями.

Внутри автомобиль отделан огнестойким материалом и кожей чёрного цвета. Также автопроизводитель установил на передней панели радиостанцию. Среди спецоборудования машины стоит отметить средство для тушения небольших очагов пожара. Устройство для тушения состоит из стационарной катушки со шлангом, бака для воды на 190 л и насосом высокого давления. Кроме того, внедорожник укомплектован бензопилой.

Под капотом автомобиля функционирует 274-сильный турбированный движок рабочим объёмом 2,3 л. В моторной линейке есть ещё агрегат V6 мощностью 314 л. с. на 3,7 л.

Напомним, компания Ford в Великобритании изменила моторную линейку модели Fiesta. Так, модель с дизельным мотором TDCi была заменена серией машин с гибридным двигателем.

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