Набережные Челны, Татария, 23 октября 2020, 10:01 — REGNUM Автопроизводитель КамАЗ представил первый карьерный самосвал семейства КАМАЗ-65 805−002−91. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
КАМАЗ-65 805 был представлен на международной выставке MiningWorld Russia-2020, которая открылась в Москве 21 октября 2020 года.
Новое авто является первым представителем абсолютно нового семейства автомобилей компании. Сообщается, что семейство будет состоять из моделей с колёсной формулой 8×4 и 10×6. Также в компании заявили, что грузоподъёмность новинки в зависимости от версии будет варьироваться от 45 до 70 тонн.
«В силу своих технических характеристик автомобиль обеспечивает лучшие показатели в отрасли», — заверил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра компании Сергей Назаренко.
По его словам, многослойные шины Michelin X Works, которыми оборудованы КАМАЗ-65 805, предназначены для эксплуатации на строительных площадках с раскисшим грунтом и карьерах со скальной крошкой.
Ранее стало известно, что СП «КамАЗ Инжиниринг» начало в Казахстане сборку грузовых автомобилей поколения К4 — КамАЗ-5490 и КамАЗ-65 206. Уже изготовлены 15 экземпляров модели КамАЗ-5490 и два автомобиля КамАЗ-65 206. На следующий год на казахстанском заводе планируется собрать в общей сложности 100 экземпляров таких машин.
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