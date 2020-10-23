Набережные Челны, Татария, , 10:01 — REGNUM Автопроизводитель КамАЗ представил первый карьерный самосвал семейства КАМАЗ-65 805−002−91. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

КАМАЗ-65 805 был представлен на международной выставке MiningWorld Russia-2020, которая открылась в Москве 21 октября 2020 года.

Новое авто является первым представителем абсолютно нового семейства автомобилей компании. Сообщается, что семейство будет состоять из моделей с колёсной формулой 8×4 и 10×6. Также в компании заявили, что грузоподъёмность новинки в зависимости от версии будет варьироваться от 45 до 70 тонн.

«В силу своих технических характеристик автомобиль обеспечивает лучшие показатели в отрасли», — заверил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра компании Сергей Назаренко.

По его словам, многослойные шины Michelin X Works, которыми оборудованы КАМАЗ-65 805, предназначены для эксплуатации на строительных площадках с раскисшим грунтом и карьерах со скальной крошкой.

Ранее стало известно, что СП «КамАЗ Инжиниринг» начало в Казахстане сборку грузовых автомобилей поколения К4 — КамАЗ-5490 и КамАЗ-65 206. Уже изготовлены 15 экземпляров модели КамАЗ-5490 и два автомобиля КамАЗ-65 206. На следующий год на казахстанском заводе планируется собрать в общей сложности 100 экземпляров таких машин.

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