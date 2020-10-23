Нюрбург, Германия, , 08:52 — REGNUM Новый спорткар Mercedes-AMG GT Black Series побил рекорд скорости на трассе Нюрбургринг, который ранее принадлежал Lamborghini Aventador Superveloce Jota. Об этом сообщается на канале Misha Charoudin в YouTube.

Рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг установил пилот команды Mercedes-AMG Маро Энгель.

Версия купе Black Series теперь является самой быстрой на данной трассе среди машин, выпускаемых серийно. До этого момента рекорд скорости принадлежал спорткару Lamborghini Aventador Superveloce Jota. Это авто в июле 2018 года преодолело круг за 6:44.97. Что же касается Mercedes-AMG GT Black Series, то эта машина смогла проехать круг за 6:43.00.

Стоит отметить, что полученный результат ещё предстоит подтвердить специалистам немецкой компании. Если время будет подтверждено, то новая версия AMG GT станет самой быстрой серийной машиной на трассе Нюрбургринг.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz планирует в ближайшем будущем представить результаты работы над проектом электрокара EQXX. Авто будет иметь купеобразный обтекаемый кузов, а его запас хода превысит 1200 км.

Читайте также: Mercedes-Benz в России отзывает более 90 автомобилей