Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Американские компании Ford и Argo AI создали беспилотный автомобиль четвертого поколения на платформе Escape Hybrid. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании Ford.

Первый экземпляр новинки сойдёт с заводского конвейера уже в этом месяце. Он будет укомплектован последними достижениями в области сенсорных и вычислительных технологий.

«Системы, которые мы внедряем в наши новейшие испытательные автомобили, являются «запланированными» с точки зрения компонентов, которые, по нашему мнению, будут необходимы для поддержки коммерциализации», — сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

В компании отметили, что платформа Escape Hybrid позволяет постоянно тестировать и улучшать производительность авто, построенного на ней.

Кроме того, опыт, полученный при использовании платформ, планируется перенести в службу самообслуживания компании.

Ранее стало известно, что компания Ford изменила моторную линейку модели Fiesta в Великобритании. Fiesta с дизельным движком TDCi заменена серией машин с гибридным мотором.

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