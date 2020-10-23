Владивосток, , 08:25 — REGNUM На Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России прибыл новейший самоходный плавучий кран проекта 02690 — СПК-57 150, который после необходимых подготовительных мероприятий войдёт в состав Отряда судов обеспечения флота. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Плавкран, который буксирами был проведён из Санкт-Петербурга во Владивосток через Северный морской путь, был поставлен у причала 22 октября. В настоящее время на нём уже начались работы по расконвертовке после дальнего перехода и подготовке к вводу в состав сил постоянной готовности.

В сообщении отмечается, что самоходный плавучий кран проекта 02690 был построен на ОАО «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Его основное назначение — погрузка оружия и боеприпасов на надводные корабли и подводные лодки. Также он может осуществлять и другие работы в акватории порта и на рейде.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», построенный в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота (ТОФ), после прохождения Северным морским путём прибыл во Владивосток.

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